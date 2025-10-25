Д ете падна от скала в района на Седемте Рилски езера. Инцидентът е станал в следобедните часове в района на езерото Окото.

По първоначална информация детето е около 10 години и е с травма в областта на главата.

На място веднага са отишли планински спасители от отряда в Дупница.

След оказана първа медицинска помощ е бил извикан медицински хеликоптер, който е транспортирал за лечение пострадалото момче.

След като кацнал на площадката на болница „Света Екатерина”, с линейка пациентът е откаран до най-голямата спешна болница у нас. От „Пирогов”. Майката е потвърдила, че детето е контактно.

*Източник: БНТ, NOVA