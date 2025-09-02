М едицинската бележка за липсата на контакт със заразноболен при прием или отсъствие на малчугана от детска ясла за повече от 10 дни, или т.нар. „контактни“ бележки, отпада. Това се случва след обнародване в Държавен вестник на измененията в Наредба №26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях от 2 септември 2025 година.
Друга важна промяна е, че отпада изследването с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата.