Л ипсва законова регламентация за водното спасяване у нас, но при всяка една спасителна дейност опазването на човешкия живот е приоритет, независимо дали става за случай в морето, или в планината!

ТРАГЕДИЯТА В НЕСЕБЪР: Стана ясна причината за смъртта на 8-годишното дете! (СНИМКИ)

Това заяви пред в. „Телеграф“ Велислав Цеков, член на Националната комисия по водно спасяване и председател на дружеството на специалистите по водно спасяване към БЧК – Варна. Коментарът му дойде по повод изказването на инструктора Васил Алексиев, който заяви пред NOVA, че колегите му не са длъжни, при риск за собствените им животи, да спасяват удавници, влезли в морето при наличие на червен флаг.

„Прав е Васко, но е прекалено краен!“, смята Цеков. Истината е, че липсва законова регламентация за водното спасяване у нас. Това е проблем, който се неглижира с години. Хората са безразсъдни и злоупотребяват! Най-важното нещо на плажа е да се спазва флаговата сигнализация. Щом минеш на червено с автомобила, има санкция. Същото нещо трябва да се въведе и при влизане във водата при забранен сигнал! Тук отново идва въпросът за създаване на плажна полиция“, коментира още Цеков.

Санкции

„Българинът разбира само от санкции! Трябва да има поне двама дежурни полицаи, които да отговарят само за безопасността и спазването на обществения ред по плажната ивица в града, за да могат бързо да се отзовават и реагират при възникнали ситуации“, апелира и спасителят с над десетгодишен стаж по варненските плажове Добрин Добрев.

„В морето всеки прави каквото си иска! Не са малко случаите на загинали хора, които са се притекли на помощ на давещи се“, добавя Цеков.

Специалистите по водно спасяване напомнят, че традиционно морето у нас се обръща след Преображение (6 август), но това може да стане и когато североизточният вятър духа няколко дни поред. Ветровете, които менят непрекъснато посоката си, предизвикат вълнения и мъртво течение, известно още като солуган.

Мъртвакът представлява река в морето, където цветът на водата е по-бял. Има повече балончета, повече вълни се получават, докато другата вълна е с друг цвят и там е по-спокойно.

Мъртвото течение може да се образува дори на 5-10 метра от брега.

То невинаги се вижда с просто око. Наглед морето може да изглежда спокойно. След като е имало силен вятър няколко дни, се получава отразена вълна, която копае ями. Тя ги свързва и се получава нещо като подводна река, обясняват те.

Когато има подобно явление, спасителите задължително поставят червен флаг, забраняващ влизането във водата. Те маркират и зоната с мъртво вълнение с явна сигнализация от брега. Въпреки това хората не слушат и влизат във водата, като минути след това се налага да ги спасяваме, разказва Добрин Добрев.

От Водноспасителната служба при Областния съвет на БЧК във Варна съветват да посещаваме най-вече охраняеми плажове, да спазваме флаговата сигнализация и указанията на спасителите. И ако все пак попаднем в подводно течение, най-важно е да запазим самообладание и да плуваме успоредно на брега, приближавайки се постепенно към него

Любомир Славов