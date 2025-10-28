Е дин загинал, 22-ма ранени и 19 тежки катастрофи – така изглежда в цифри пътната обстановка в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта на сайта на ведомството.

В София са регистрирани три тежки и 24 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали трима души.

От началото на месеца са станали 422 катастрофи, при които са загинали 38 души и са ранени 518.

От началото на годината са регистрирани 5558 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 367 души, а пострадалите са 6929.

Източник: БТА