П реминаването към еврото ще затвори столичния зоопарк в първите дни на новата година. Той няма да приема гости цели четири дни – от 1 до 4 януари, а обичайно работи без почивен ден.

Причината - тестване на системи и инструменти за осъществяване на касови и безкасови плащания в евро от началото на 2026 г., съобщават от софийския зоопарк.

Достъпът на посетители ще бъде възстановен на 5 януари 2026 г. Извиняваме се за причиненото неудобство, казват още от зоопарка.

През коледните празници обаче столичната зоологическа градина ще работи без почивен ден – на 24, 25, 26, 27, 28 декември, както и на 31 декември 2025 г. със зимно работно време. Касите за продажба на билети на западния и централния вход работят от 8,30 до 16,30 ч., а престоят на посетителите на територията на зоопарка е разрешен до 17,00 ч. Залите "Големи котки, терариум и аквариум", "Гиганти", „Примати“ III и II" са отворени между 9,00 и 16,30 ч.

Ако решите да се разходите до зоопарка, може да видите новото бебе алпака на Софийския зоопарк – Инди. Малкото животинче вече е любимец на екипа и бе захранвано със специален млекозаместител, за да укрепне. Алпаките са известни със своя спокоен характер и мека, ценна вълна, която в зоопарка се използва и от птиците за строеж на гнезда. В момента семейството на алпаките включва шест животни: Марти, Делчо, Шампанско, Сивушка, Ива и малкият Инди.

План

През новата година ще започне да се изгражда нов дом за жирафите, които се очаква да пристигнат в София. В рамките на бюджета на направление „Зелена система, екология и земеползване“ (над 175 млн. евро) ще се работи и за изграждането на нов жирафарник и нови експозиционни зони за „Брадат лешояд“ и „Евроазиатски рис“, съобщават от Столичната община.

Грижата за животните в зоопарка е приоритет номер едно, но тя е немислима без грижата за средата, която те обитават, съобщават от общината. През отминаващата година завърши изграждането на новата фотоволтаична инсталация в зоопарка, която е с мощност 281 kWp и ще произвежда около 328,8 MWh електроенергия годишно. По този начин ще се намалят емисиите с приблизително 153 тона CO₂ – еквивалент на 7120 засадени дървета, и ще се оптимизират разходите за електричество с над 115 000 лв. годишно.