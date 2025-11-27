В година на безводие и наводнения в 20-ина региона в страната водата ще поскъпне от 1% до над 30% на територията на ВиК дружеството „Верила Сървис“ - София. За други 13 района ВиК услугите може да поевтинеят до 18,7 на сто, видя „Телеграф“.

Комисията за енергийно и водно регулиране предложи актуализиране на цените на ВиК услугите от 1 януари 2026 г. Докладът с анализ на заложеното в бизнес плана на дружествата увеличение на цените въз основа на потреблението, качеството на услугите, загуби, ремонти, състояние на водомерното стопанство и проекта на решение е публикуван в сайта на КЕВР.

Водният регулатор предлага в столицата ВиК услугите да поскъпнат с 11 процента от 3,69 лв. за куб. м до 4,04 лв. С 10,3% да се увеличи цената на водата във ВиК-Берковица и кубикът да струва 2,83 лв. вместо сегашните 2,57 лв. В Кърджали живителната течност в момента струва 4,56 лева и се предлага тя да се увеличи с 13,2% и да стане 5,16 лв. 12 процента е предложеното увеличение на територията на ВиК-Благоевград. С 9,3% може да се увеличи цената на територията на ВиК-Златни пясъци, с 10,19% във Враца и селищата в района. В региона на селища, които вече плащат над 6 лева за куб. м и близка до тази сума – предложеното поскъпване е по-малко – с 4,4% ще се увеличи цената на ВиК-Силистра и кубикът ще стигне 6,42 лева. За Разград на ВиК „Дунав“ водният регулатор предлага услугата да се увеличи само с 0,7 процента до 6,39 лв.

В Плевен, където имаше криза и режим, предложеното увеличение е с 6,6 процента до 5,35 лева. В Троянско се предлага 12% поскъпване до 3,75 лева за кубик. ВиК-Варна може да вдигне цената до 5,90 лева за кубик, което е поскъпване с 6,18%.

Затова пък водата на ВиК-Брацигово може да поевтинее с 18,7%. Водното дружество в Ловеч може да намали цената с 8,8%, предлага КЕВР. В момента в Ловешко хората плащат ВиК услугите по 5,34 лева за кубик, а след 1 януари водата и услугата може да падне до 5 лева. В Перник, където загубите на живителната течност са над 70%, също се предлага намаление с 3,7% до 4 лева за кубик. В Хасково, където хората се оплакват от качеството на водата, ще поевтинее с цели 10%. Сега там плащат по 5 лева кубика, а след 1 януари може да падне до 4,51 лева.

