И зплащането на последните пенсии в левове ще започне на 5 декември и ще продължи до 19 декември. Успоредно с тях ще бъдат платени и коледните добавки в размер на 120 лева, предава NOVA.

Еднократната сума ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за декември 2025 г., е в размер до 638 лв. включително. Право на тази добавка имат около 536 хиляди души.

Преводите на възрастните хора, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 5 декември.

В България, според данните на НОИ, които са към 30 юни 2025 г., има 2 056 378 пенсионери.