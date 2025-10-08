З абраняват на президента да става играч в политиката. Тази промяна в статута на държавния глава усилено се обсъжда, след като в кулоарите на парламента предложението на председателя на СДС Румен Христов, изказано пред обществената телевизия, стана важна тема.

Според него, след изтичане на втория си мандат, президентът не трябва да участва в активната политика за период от 2 години.

Самият Христов уточни, че това е негово лично мнение.

Поводът

Той обясни и мотивите си, като визира действията на настоящия държавен глава.

"Президентът от сутрин до вечер се опитва да свали, ако мога така да се изразя, това правителство. От тази гледна точка се разфокусира и не си извършва неговите основни задължения като президент", коментира Христов.

Той добави, че предложението му е по пример на практиката в демократичните държави, където има т.нар. "cooling-off period", или период на охлаждане.

Бойко Борисов

Навремето правеха закон - кмет да не може да бъде лидер на партия.

Целта беше аз да не мога да направя ГЕРБ и какво се случи? Обратното. Така че предполагам Румен Христов нещо такова си е мислел, но това е най-голямата глупост, която може да си помисли някой", смята Бойко Борисов.

Делян Пеевски

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски каза, че ще бъде против президентът да не си направи партия. "Румен Радев да излиза да си прави партията с Копринката и Узунов, с всички търгаши и с всички пари които заграби от българските граждани последните 5 години. Искам го на терена", каза Пеевски.

Меч

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев пък смята, че Румен Христов трябва да си почине. "Той в момента е като вестоносец на един умрял субект - СДС", каза той.

*Източник: NOVA