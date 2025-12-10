С офия се готви за гореща вечер. Още в ранния следобед в сряда пред сградата на НАТФИЗ започнаха да се събират десетки студенти, решени да вдигнат градуса на антиправителственото напрежение. Това е само първият етап от тройната протестна вълна, която ще залее центъра на столицата.

Три отделни студентски шествия ще поемат към Триъгълника на властта. Едното тръгва от НАТФИЗ, а другите две – от Софийския университет. За първи път на улицата излиза новото обединение „Студенти против мафията“ – млада структура, която обединява възпитаници от различни университети в страната. Те заявяват, че се противопоставят на „модела на завладяна, корумпирана и безконтролна държава“, който според тях се олицетворява от Делян Пеевски и Бойко Борисов.

Големият протест тази вечер идва с извънредни мерки за сигурност. СДВР изгражда цели 19 КПП-та, като част от тях ще бъдат динамични. Полиция ще пази уличките около бул. „Дондуков“ и централата на „ДПС – Ново начало“.

От 18:00 ч. до края на демонстрацията влизането на автомобили ще бъде забранено по ключови улици:

ул. „Московска“ между „Г. С. Раковски“ и „Будапеща“

ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Дондуков“ и „Московска“

ул. „Будапеща“ между бул. „Дондуков“ и „Московска“

СДВР ще контролира трафика от постове и патрули, разположени на най-натоварените кръстовища. От полицията предупреждават столичани да се подготвят за затруднения в придвижването и сериозно присъствие на униформени.

София влиза в нощ на високо напрежение – с три студентски похода, политически искри и блокиран център. Ако искаш, мога да го направя по-скандален, по-кратък или адаптиран за социални мрежи.