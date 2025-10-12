Н ерегламентирани засипвания и изместване на руслото на река Искър в софийското село Панчарево могат да доведат до потоп, подобен на този, който се случи в курорта Елените. За опасността сигнализираха от Инициативен комитет „Панчарево-езеро“. От 2015 г. насам в местността Лъката коритото на реката тихомълком се запълва, обясниха за „Телеграф“ местните.

Хората се притесняват, че случаят е идентичен с този във вилно селище Елените, където бяха установени редица нередности, довели до смъртоносното бедствие.

Заменка

През 2015 г. в района на Панчарево е проведена общинска заменка, в резултат на която фронт от имоти по протежение на старото вторично корито на река Искър в местността Лъката придобива частен статут. Макар терените да са били част от речната система – речна ложа и заливна тераса, изведнъж се оказват частни. А пълната крайречна растителност е изсечена, засипан е и дългогодишен „вир“, поддържан от бент. Постепенно се стига до масови изсичания и надписи върху самото старо речно корито. Впоследствие теренът се изравнява и огражда и остават участъци без естествен оток след валежи. Паралелно част от имотите са отразени като урегулирани (ПУП/РУП) при липса на реална улична и техническа инфраструктура и при наличие на заобикалящи зелени слоеве, предвидени за бъдещ парк в общия устройствен план (ОУП).

Проверки

Насипването върху старото вторично корито на река Искър и преместването на активното русло редуцират водопроводимостта на заливната тераса, променят хидравличния режим и създават предпоставки за пренасочване на водни потоци към застроени зони, с повишен риск от локални заливания и усилена ерозия надолу по течението, отбелязват от ИК „Панчарево-езеро“. Инициативният комитет вече е изпратил сигнал до всички компетентни институции, в който настоява за незабавни проверки.

Екип на Телеграф