У тре ще предложим Мирослав Рашков за постоянен главен секретар на МВР. Това съобщи премиерът Росен Желязков. Правителството мотивира избора си с неговата политическа неутралност

Правителството отдавна е изпратило имената на посланици за съгласуване в президентската институция, радостното е, че президентът съгласува тези имена и утре с решение на Министерски съвет ще му ги предложим. Същото е и с главния секретар на МВР, заяви Желязков пред журналисти в Костинброд днес, където откри нова детска градина.

Премиерът определи Рашков като политически неутрална фигура, с потенциал да ръководи структурите във вътрешното министерство.

Очакваме президентът да се произнесе по съгласуването за председател на ДАНС, каза още Росен Желязков.

Утре кабинетът ще направи предложение както за посланик в САЩ. Предложенията за посланици са много и няма да изваждаме пред скоба един или друг посланик, добави Желязков във връзка с постовете, които предстои да бъдат попълнени.