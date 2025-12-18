М инистър-председателят Росен Желязков проведе срещи с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Брюксел, като им подари серията български евромонети и изрази благодарност за ключовата подкрепа по пътя на страната ни към пълна европейска интеграция, писа NOVA.

България е готова да бъде активен и отговорен партньор в рамките на паричния съюз на ЕС. Приемането на еврото е резултат от последователни усилия и реформи и ще допринесе за икономическа стабилност, по-голямо доверие и нови възможности за българските граждани и бизнеса. Това заяви министър-председателят Росен Желязков, който подари серията български евромонети на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди началото на заседанието на Европейския съвет в Брюксел.

Премиерът Желязков изрази благодарност към Урсула фон дер Лайен за последователната подкрепа на Европейската комисия в процеса на присъединяване на България към еврозоната. Министър-председателят изтъкна значението на конструктивния диалог и експертната помощ на ЕК през всички етапи на подготовката. По думите му, тази подкрепа е ключова за успешното финализиране на процеса и пълноценната интеграция на страната в еврозоната.

Премиерът запозна фон дер Лайен с българските национални символи на гърба на монетите, които изразяват българската история, културна идентичност и мястото на страната в европейското семейство.

Росен Желязков изтъкна пред председателя на ЕК, че членството на България в еврозоната е последната стъпка на страната ни към пълната европейска интеграция в икономическите и финансови структури на Европейския съюз.

Подкрепата на европейските институции за членството на България в еврозоната има своята ключова роля за успеха на страната ни по пътя към пълна интеграция. Тя е ясен знак за доверието на нашите партньори и признание за последователните усилия на България да изпълни всички критерии. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в разговора си с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола в Брюксел. Премиерът Желязков специално благодари на Мецола за нейната последователна и активна подкрепа за България както по отношение на еврозоната, така и за Шенген.

Дни преди знаковата за България дата 1 януари 2026 година министър-председателят Росен Желязков подари на председателя на Европейския парламент комплект български евромонети. Премиерът посочи, че това е исторически момент за страната ни и подаръкът е жест, чрез който Роберта Мецола да бъде още веднъж съпричастна към този голям успех за България. Министър-председателят увери, че правителството е предприело всички необходими мерки, за да осигури плавен, прозрачен и успешен преход към еврото.

С членството на България в еврозоната от 1 януари 2026 година Европейският съюз ще бъде още по-силен, заяви министър-председателят Росен Желязков в разговора си с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Желязков отбеляза, че приемането на еврото ще донесе икономическа стабилност и нови възможности за българските граждани и бизнеса. В контекста на днешното заседание на Европейския съвет в Брюксел, на което предстоят тежки дискусии, министър-председателят подчерта пред Коща, че европейските лидери винаги успяват да намерят правилния път и необходимия компромис.