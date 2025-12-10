Б ез вода в два столични района в сряда. Причината са ремонтни дейности по ВиК мрежата.

Временно ще бъде прекъснато водоподаването от 09.00 до 21.00 ч. в "Студентски град" по ул. "Апостол Карамитев".

Заради ремонтните дейности ще бъдат засегнати клиентите на "Софийска вода" в района на булевардите "Г. М. Димитров" и "Симеоновско шосе", както и още 5 улици в района.

До 22.00 ч. ще бъде спряна водата и в "Младост 4" по ул. "Филип Аврамов".

Причината - подмяна на спирателен кран. Засегнати ще бъдат четири блока и 131-во СОУ "Климент Тимирязев", писа БНТ.