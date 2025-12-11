"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 12 декември - петък във връзка с провеждане на тестове за налягане в жк. „Красна поляна“ 3 се налага спиране на водоподаването от 1:00 до 07:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: жк. „Красна поляна“ 3, жк. „Сердика“ - района между Владайска река, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“, ул. „Костенец“ и ул. „Житница“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: жк. „Красна поляна“ 3 - ул. „Добротич“ на кръстовището с ул. „Мечка“, жк. „Сердика“ - ул. „Гюешево“ на кръстовището с ул. „Фурка“ - пред БЦ „Сердика“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.