К ъсните часове на нощта в столичния квартал „Дружба 2“ се превърнаха в сцена от екшън филм. Пиян шофьор с 1,44 промила алкохол в кръвта изгуби контрол над автомобила си, прелетя през градинка, помете пластмасовите колчета на велоалея и завърши вихрената си обиколка с челна катастрофа във вход на жилищен блок на ул. „Обиколна“.

Инцидентът се е случил между 22:00 и 23:00 ч., съобщи заместник-кметът на район „Искър“ Борис Цветков, който разпространи и видео от произшествието. На кадрите ясно се виждат следи от дрифт, оставени на асфалта преди удара.

За щастие, няма пострадали жители на блока, но уплахата за живеещите там е била огромна. „Само чудо ни спаси от трагедия“, коментира Цветков.