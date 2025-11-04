18-годишният Спас Стоименов от Американския колеж в София създаде софтуер, който с помощта на изкуствен интелект превръща жестовете в текст и говор. Това е изключително полезно за хората с увреден слух, които ежедневно се борят с различни трудности поради липсата на осигурена образователна и кариерна инфраструктура. „Целта ми беше проектът да бъде разделен на модули, така че да може да се използва по различни начини. Най-лесният начин е като едно приложение, което е достъпно онлайн или на различни устройства. Освен комуникация, софтуерът може да се използва и обучително – ако някой иска да научи жестомимичния език, той вижда буква и символ едновременно и в реално време“, разказва младежът.

Началото

Стоименов казва, че проектът се родил от интереса му към компютърните науки и компютърното зрение. „Разбрах, че компютърното зрение е сферата от изкуствения интелект, която ме интересува най-много. Моята учителка по информатика ме насърчи да създам по-значим проект и така стигнах до идеята за този софтуер“, споделя ученикът. Той обяснява, че софтуерът използва невронна мрежа, обучена върху 12 000 снимки на ръката на самия Спас.

„Най-трудното беше да създам база от данни, защото никога не бях правил това. Дали ще се справя? Но фактът, че такова нещо не съществуваше в България, ме вдъхнови да опитам“, добавя още момчето. Той не иска да спре дотук, а има желание да разшири възможностите на програмата. „Искам да направя софтуера максимално достъпен онлайн и да разширя броя на символите, които разпознава. Така комуникацията ще бъде по-бърза и лесна за всички”, казва още Стоименов.

