К ометата 3I/ATLAS, за която някои учени смятат, че е извънземен кораб, ще „промени курса си“, тъй като експертите прогнозират огромна катастрофа с планета.

ОЩЕ ЕДИН ИЗВЪНЗЕМЕН КОРАБ? Нова комета със странно поведение обикаля Слънчевата ни система! (СНИМКА)

В нов доклад се обсъжда как 3I/ATLAS може да има последна среща с голяма планета, преди да се отклони от нашия обсег завинаги, но това все още е несигурно.

Новото изследване разкрива, че кометата може да се изправи пред последен обрат, преди да се сбогува с нашата Слънчева система завинаги през 2026 г. Експерти предполагат, че междузвездният обект може да има близка „среща“ с Юпитер, като има опасения, че може да удари планетата, което би „променило курса“ на широко обсъжданата комета.

Астрономите все още не са сигурни откъде се е появила 3I/ATLAS, като има някои предположения, че може да е дошла от „дебелия диск“ на Млечния път. За първи път е забелязана през юли 2025 г., като някои експерти смятат, че може да е извънземен кораб.

Отделно, Крис Линтот, професор по астрофизика и ръководител на гражданската наука в Оксфордския университет, каза: „Комета 3I/ATLAS вероятно произхожда от стара звезда в дебелия диск и смятаме, че е вероятно това нещо да е там по-дълго от възрастта на Слънчевата система“.

Новият доклад се опитва да моделира посоката, от която идва 3I/ATLAS и накъде се насочва, за да се опита да картографира приблизителния път.