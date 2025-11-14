В Турция местни и американски археолози откриха възможни останки от това, което е известно като „Ноевият ковчег“. Откритието е направено близо до планината Арарат, според вестник Mirror.

Смята се, че корабът може да e заседнал на Арарат след 150-дневно наводнение, което се смята, че се е случило между 5500 и 3000 г. пр.н.е. Твърди се също, че в района, където е станало корабокрушението, е съществувал живот около същото време.

„Според първите резултати от изследванията, човешката дейност в този регион се е осъществявала още от енеолита, между 5500 и 3000 г. пр.н.е.“, каза професор Фарук Кая , заместник-ректор на университета в Агра, кръстен на Ибрахим Чечен.

Професор Кая добави: „Според първоначалните резултати от изследването, човешката дейност в този регион се е осъществявала от халколитния период, между 5500 и 3000 г. пр.н.е.“.

Освен това, изследователите успяха да определят приблизителните размери на Ноевия ковчег. Смята се, че корабът е бил дълъг приблизително 156 метра, широк 26 метра и висок 15 метра.

Също толкова изумително откритие беше направено наскоро в Сочи. Там изследователи откриха уникално древно селище. То се е намирало в пещерата Ахцу. Именно поради човешкото присъствие в селището археолозите откриват ценни артефакти.