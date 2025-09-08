В продължение на векове хората претърсват вселената в търсене на някакви доказателства за извънземен живот. Сега потребителите на социалните мрежи смятат, че най-накрая е открито – точно тук, на Земята.

ИЗВЪНЗЕМНА НАМЕСА: Девойка киха метални прашинки!

В Reddit се появиха кадри на изследователи пред „гигантска врата“, разположена в планините Джунгарски Алатау в Казахстан. Като сцена от епичен филм, 30-секундният клип показва смаяните изследователи, търсещи начин да влязат.

Един изумен потребител на Reddit коментира, че вратата е доказателство за „древни извънземни “, докато друг попита дали там се крие „извънземен космически кораб“, предава Daily Mail.

Други го сравняват с „началото на първата игра Tomb Raider“ и Вратите на Дюрин от „Властелинът на пръстените“ на Дж. Р. Р. Толкин.

Изглежда също така има сходства с огромния вход към двореца на Джаба от  филма от поредицата „Междузвездни войни“  „Завръщането на джедаите“.

ЗАПОЧВА ЛИ НАШЕСТВИЕ? 8000 НЛО-та кръжат над военни бази! (ВИДЕО)

Клипът, който беше публикуван и в X ( Twitter ), е заснет в планините Джунгарски Алатау в Казахстан, близо до границата с Китай. На надморска височина от 2000 метра, Джунгарският Алатау е известен със своите сурови предпланини, хребети и крепости. Кадрите започват с близък план на двамата мъже изследователи, които правят предпазливи стъпки в снега пред скалиста маса.

След това, камерата от въздуха – вероятно прикрепена към дрон – постепенно се завърта, за да разкрие масивната полукръгла формация, подобна на врата.

Използвайки височината на мъжете като ориентир, така нареченият „вход“ изглежда е висок поне 12 метра и приблизително толкова широк. Но скалата зад нея изглежда се спуска значително надолу, което предполага, че всяка тайна пещера отвъд би имала сравнително нисък таван.

извънземни Гигантска врата Казахстан Джунгарски Алатау мистерия