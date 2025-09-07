У фолог от Хюстън събира доказателства за похитени от пришълци хора. Даръл Симс е натрупал цяла колекция от вещи, които според него имат извънземен произход. Той самият веднъж бил похитен от пришълци и оттам идват дълбоките му познания по темата. Твърди, че работи в тясно сътрудничество с ЦРУ и даже взимал участие в тайни операции.

В архива му от истории до момента има 1950 случая на хора от цял свят, имали вземане-даване с извънземни. Веднъж дама, която била на разходка с чиния, изръсила току пред очите му имплант, който бил инсталиран в нея. Повечето от историите за пришълци и НЛО обаче е събрал въз основа на разкази на очевидци, което предполага, че приема думите им за стопроцентова истина. Убеден е, че при контактите на земните с извънземните последните може да оставят по кожата на първите прорезни рани и белези. Млада жена изкихала метални частици, след като извънземни проникнали в нейната стая и й пръснали нещо в носа.

Извънземните грижливо прикриват посещенията си на Земята, но въпреки всичко следите от пребиваването им тук остават.

Зона

Всички събрани доказателства по темата го накарали да предприеме свое разследване. През 2010 г. на снимка в интернет, направена в „Зона S4”, той видял загадъчния обект. Днес той вече е убеден, че в тази зона се съхранява 30-метрово НЛО. „Всъщност аз открих три летящи обекта в този район, но този, за който става дума е потресаващ и огромен. Това е 30-метров диск, който се разполага в най-голямата сграда с контролируем климат. Апаратът изглежда не може да лети, затова му е направен заслон”, твърди уфологът. Думите му потвърждава и още един специалист в тази област - Стивън Бъроун. В началото на 2016 г. с помощта на камера за нощно виждане той успял да заснеме полета на няколко ярки огнени сфери, които кръжали в небето над зоните 51 и S4. Получило се много ефектно видео.

Темата е близка и на британския хакер Гари Маккинън. Интересът му към извънземните доведе дотам, че той бе обвинен за незаконно проникване в 97 компютърни системи на НАСА и американските военни в рамките на период от 13 месеца (между февруари 2001 и март 2002 г.). За целта той използвал псевдонима Solo.

Тайна писта в Невада

Енергия

Самият Маккинън заявява, че просто се е опитвал да намери доказателства за прикриването на съществуването на „свободна енергия“ и НЛО и други технологии, които биха били полезни на човечеството. Веднъж, докато си ровел в интернет, му хрумнало да пробие секретните файлове на Пентагона, за да потърси там информация за НЛО, която го вълнувала. Подозренията му се потвърдили, но той така и не казва какво е открил, защото рискува да получи 70 години затвор. Хари умува как да се измъкне от ситуацията и разяснява пред журналисти, че го вълнува единствено темата за извънземните и техните действия на Земята и в космическото пространство. Най-голям интерес у него предизвикала колекция от снимки, които не били обработвани. На тях ясно личало извънземното присъствие.

Американските власти обвиняват Маккинън, че е делнал критични за операционната система файлове, което довело до спиране на работата на мрежа от 2000 компютърни системи за период от 24 ч. в един от командните центрове на американската армия, намиращ се във Вашингтон. След като си поиграл там, той оставил съобщение: „Вашата сигурност не струва!”

Колекционер на доказателства за присъствие на извънземни.

Обвинение

Маккинън е обвинен и в копирането и съхраняването на секретна информация и пароли за достъп на своя компютър. Според изчисленията на властите това е довело до загуби на стойност $700 хил. През ноември 2002 г. Върховният съд на щата Вирджиния повдига обвинение срещу Маккинън. Обвинителният акт съдържа седем обвинения в компютърни престъпления, всяко от които с евентуална 10-годишна присъда.

Американският астроном Антонио Перис не рискува да бърника във военните тайни.

Американският астроном Антонио Перис

Неговата амбиция е съсредоточена върху това да разбере тайната на „сигнала WOW”. Перис проверява дали той не е възникнал вследствие на комета, контролирана от извънземните. Ако подозренията му се потвърдят, една от най-големите мистерии ще бъде окончателно решена.

Кристи Петрова