М инистерството на отбраната на САЩ, известно като Пентагона призна, че е озадачено от около 8000 мистериозни НЛО кълба, висящи над американски военни бази.

През последните години над САЩ е забелязано нашествие на малки метални кълба, кара властите да се чудят как да идентифицират тези мистериозни НЛО.

Source: @528vibes



Location: 📍 Highlands Ranch, CO USA 🇺🇸



Metallic UFO UAP Orb sends clearly hovering in the skies with no visible means of propulsion.👀🛸



If this was the same kind of metal we use to build things it would have fell to the ground immediately so this has to… pic.twitter.com/2GR3iPwvZE — Just (@Kobe_for_3) December 27, 2024

Нов доклад от платформата за краудсорсинг Enigma, която позволява на хората да съобщават за наблюдения на неидентифицирани летящи обекти (НЛО), разкрива повече от 8000 наблюдения в САЩ между декември 2022 г. и юни 2025 г. Сред тях 422 доклада описват конкретно метални кълба, като по-голямата част от тях са наблюдавани между 1 и 4 часа сутринта близо до военни съоръжения в Ню Йорк, Калифорния и Аризона.

Очевидци, включително цивилни, пилоти и военни, съобщиха, че са видели сферите да се носят безшумно, преди да се движат с изключителни скорости, без да оставят следи от заминаването си.

Някои от наблюденията са заснети на видео или радар, въпреки че много от тях остават необяснени. „Влизах на работа, когато погледнах нагоре и видях два метални, течноподобни обекта, които се носеха във въздуха около две минути“, каза един свидетел над Форт Хамилтън в Бруклин през юни 2024 г. Друг в Калифорния описа, че е видял метално кълбо над Лос Анджелис малко след като ескадрила самолети е прелетяла покрай тях.

Unidentified metallic orbs have been seen around the world and the Pentagon’s official UFO office (AARO) stated that these are often seen at altitudes of 10,000 - 30,000 feet and the most commonly reported type of UFO. What are these objects?https://t.co/AGeujUifXo pic.twitter.com/JudwBUlScD — Disclosure Party (@disclosureorg) July 20, 2025

Службата за разрешаване на аномалии във всички области (AARO) на Пентагона е натоварена с разследването на твърдения за НЛО и е отхвърлила много от тях като природни явления, като ята птици, конвенционални самолети, дронове, балони или други обясними обекти.

Някои случаи обаче остават неразрешени, според сведенията, поради липса на данни. От 757 случая на НЛО между май 2023 г. и юни 2024 г., публикувани в годишния доклад на AARO , 21 случая са класифицирани като неразрешени наблюдения.