С ватбеният ден на един човек е един от най-щастливите в живота му. Въпреки че усмивките за снимки и бавните танци са приятни за гледане като гост, според сватбените фотографи има фини – а понякога и не толкова фини – знаци, които подсказват, че бракът може да е на път към развод, още преди да е сервирана тортата, предаде New York Post.

„Един от най-често срещаните червени флагове, които виждам, е когато единият от младоженците, обикновено младоженецът, се съпротивлява да бъде сниман“, сподели Кристофър Тод Грифитс, сватбен фотограф от Южна Калифорния с 20 години опит, пред Daily Mail. И не става въпрос само за срамежливост пред камерата.

„Те наистина не желаят да сътрудничат“, обясни той. „Това е огромен червен флаг, тъй като показва, че не са готови да участват в нещо, което е наистина важно за партньора им.“

These wedding day ‘red flags’ indicate a couple will soon be divorced, according to wedding photographers https://t.co/HaTaoGGVYK pic.twitter.com/YloBe8LMFm — New York Post (@nypost) September 4, 2025

Езикът на тялото на двойката също може да разкрие много. Докато някои двойки излъчват естествена химия, други изглеждат така, сякаш не могат да дочакат да се отдалечат един от друг – тревожен знак в ден, предназначен да празнува любовта.

„Това е лесно да се забележи като фотограф“, призна той. „Някои двойки имат страхотна химия, докато други изглеждат така, сякаш не понасят да бъдат близо един до друг.“

Друг ключов индикатор, че една двойка няма да изкара дори медения си месец, е начинът, по който реагира, когато нещо се обърка в големия им ден.

„Наистина можеш да видиш уменията им за разрешаване на проблеми в действие. Дали са екип, или се обръщат един срещу друг?“, сподели фрийланс фотографът Девин Дюгард пред изданието.

Друг показателен знак е когато двойката избягва очен контакт един с друг – да, дори в специалния си ден

„Разбираемо е да се чувстваш несигурен къде да гледаш, когато камерата е насочена към теб, но избягването на очен контакт с партньора ти, особено в деня на сватбата, може да подсказва за по-дълбока разединеност“, разкри Дюгард.

Въпреки че някои двойки може да издържат няколко години след сватбения си ден, някои жени на средна възраст прекратяват брака си, когато менопаузата разкрива „натрупана обида“ срещу съпруга им. Предполага се, че менопаузата кара много жени да се събудят и да усетят нещастието в брака си – и да напуснат съпрузите си.

„Прекарваме целия си съзнателен живот в грижи за съпрузите или партньорите и децата си. Даваме толкова много от себе си на другите като възпитатели, че губим себе си в този процес“, сподели наскоро разведената бивша булка Мелиса Макклур пред USA Today.

„Това не беше криза на средната възраст, а пробуждане“, разкри Макклур.

„Събуждам се за възможностите, които животът ми може да предложи, и те не включват теб“, казала тя на съпруга си. Тя прекратила брака си преди три години и заяви, че никога не е била по-щастлива.

*Източник: Vesti