Г рупа полярни мечки, които са превзели изоставена полярна изследователска станция край далечния източен бряг на Русия, са били заснети с дрон от руския пътешественик и фотограф Вадим Махоров, съобщи AP.
A group of polar bears that have taken over an abandoned polar research station off Russia's far eastern coast have been intimately captured in drone footage by Russian traveler and photographer Vadim Makhorov. He discovered that the animals were using it as a shelter. pic.twitter.com/PtQHKBpaJI— The Associated Press (@AP) September 25, 2025
Въпросната метеорологична станция се намира на остров Колючин. Тя е построена през 1934 г. и е използвана до началото на 90-те години на миналия век.
Polar bears have settled in an abandoned weather station. The video was shot by a drone, by Vadim Makhorov pic.twitter.com/K3Td3ONMGI— fluxfolio (@fluxfolio_) September 25, 2025
След напускането на изследователите полярната станция се е превърнала в дом на различни видове животни, сред които полярни мечки, моржове и птици.