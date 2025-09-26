Г рупа полярни мечки, които са превзели изоставена полярна изследователска станция край далечния източен бряг на Русия, са били заснети с дрон от руския пътешественик и фотограф Вадим Махоров, съобщи AP.

Въпросната метеорологична станция се намира на остров Колючин. Тя е построена през 1934 г. и е използвана до началото на 90-те години на миналия век.

След напускането на изследователите полярната станция се е превърнала в дом на различни видове животни, сред които полярни мечки, моржове и птици.

Ради Ангелов Ради Ангелов
Русия остров Колючин полярна станция изоставена полярни мечки моржове Дрон Вадим Махоров