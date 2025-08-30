П о време на спортен риболов край бреговете на Коста Рика беше уловена ярко оранжева акула, съобщава Greek Reporter.
Рибари хванали акула-кърмачка с необичайно оцветяване в Карибско море. Дължината ѝ достига на два метра. Според морски биолози, този индивид е първият регистриран случай на ксантизъм при хрущялни риби в региона. Намерената акула е уникална с това, че има няколко генетични аномалии едновременно. Рибарите забелязали и необичайно белите очи на хищника, което показва неговия албинизъм. Рядката акула е заснета и пусната на свобода в морето.
Video shows fisherman reel in a 6-foot nurse shark with white eyes and a bright, glowing orange body. https://t.co/6uNigTOSty— Psychic Nikki (@PsychicNikki) August 30, 2025
Обикновено акулите-кърмачки се раждат жълто-кафяви и сиво-кафяви. Това оцветяване им помага да се крият от хищници на морското дъно. Оранжевият цвят прави акулата много по-забележима като плячка, но учените не се притесняват за съдбата на уловения екземпляр. Те отбелязаха, че тя вече е достигнала зряла възраст, което означава, че се е научила да оцелява, предвид характеристиките ѝ. Биолози описаха необичайния случай по-подробно в научното списание Marine Biodiversity.
A fisherman got the shock of his life when he reeled in an orange shark off the coast— National broadcast (@broadcast0147) August 30, 2025
of Costa Rica. #orangeshark #nurseshark #europ #asia #fisherman #x #fypシ゚viral pic.twitter.com/lwZxFyOCUq
По-рано беше съобщено, че бял делфин-афала е бил забелязан край бреговете на Вирджиния, САЩ. В света има само няколко такива делфина, предаде БГНЕС.
【Video】The Chinese white dolphin, a first-class protected species in China, develops thinner skin as it matures. When swimming, increased blood flow causes its capillaries to flush, making its white skin appear pink. #PinkDolphin #dolphin pic.twitter.com/vhUbGdD6VH— Global Times (@globaltimesnews) August 26, 2025