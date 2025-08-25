Киселото мляко е любим продукт на българина, но често остава забутано в хладилника и излиза със „срок на годност изтекъл“.

Според експерти, датата „най-добър до“ показва само кога производителят гарантира оптималното качество, а не безопасността.

Неотворено кисело мляко може да се яде около месец след изтичане на срока му, а отворено – до седмица.

Ако млякото е развалено, може да получите диария, спазми и повръщане.

Експертите съветват да го помиришете и вкусите преди консумация и при съмнение да го изхвърлите.

За да удължите живота му, замразете излишното кисело мляко – то може да остане замразено 1–2 месеца без загуба на вкус.