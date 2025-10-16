П олицията арестува група измамници, замесени в мащабна схема с AI генерирани чудодейни молитви.

Бразилската полиция заключи 35 души, които продавани „чудодейни“ молитви, генерирани от изкуствен интелект. Случаят се развива в Нилополис, в района Байшада Флуминенсе, където престъпната група е действала поне две години.

Схемата наподобявала кол център. Оператори се свързвали с католици по телефона, извличали лична информация, а след това им предлагали персонализирани молитви срещу около 10 долара. Текстовете били създавани от AI и обещавали изцеление, подобряване на живота и дори божествени откровения.

Жертвите често били въвлечени чрез социални мрежи, където самопровъзгласил се „пастор“ разпространявал вдъхновяващи послания и обещания за чудеса. След това комуникацията преминавала по телефона, където „агентите“ убеждавали потърпевшите да платят за нови молитви. Някои от измамените дори дарявали по-големи суми, вярвайки, че получават свръхестествена помощ.

Полицията отбелязва, че ключовата роля за успеха на схемата е изиграл изкуственият интелект. Той е създавал впечатляващи текстове, адаптирайки се към емоционалното състояние на всяка жертва.

Разследването продължава, като от полицията в Рио де Жанейро призовават потърпевшите да подадат официални жалби, за да бъде изградена по-силна правна рамка срещу обвинените в измама и престъпна конспирация, писа odditycentral.com.