Aрестуваха директора на Националната пациентска организация за принуда с огнестрелно оръжие.

Директорът на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев е задържан за постоянно в ареста по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие. Това потвърдиха за NOVA от Софийската районна прокуратура.

Освен него, в ареста е и още един мъж, а други двама са под домашен арест. До задържането се стигнало, след като 20-годишно момче се оплакало, че е било държано насила в жилището на Хасърджиев. Данните от разследването показали, че на младия мъж е даден и коктейл от наркотици.

За Vesti.bg от Софийската районна прокуратура съобщиха: Д-р Хасърджиев е задържан от полицейски служители в събота заедно с още три други лица - български актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион. По неофициална информация те са задържали момчето против волята му с огнестрелно оръжие и са използвали наркотици.

На 28 октомври Софийският градски съд ще разглежда мерките на четиримата обвиняеми.

Междувременно Националната пациентска организация се събра на извънредно общо събрание. Оказа се, че сметката на НПО-то е празна, а Хасърджиев е единственият, който можел да се разпорежда с нея.

*Източник: NOVA