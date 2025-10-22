Дъблин се превърна в арена на безредици снощи, след като антиимигрантски протест пред хотел „Ситиуест“ (Citywest) излезе извън контрол. Хотелът приютява търсещи убежище хора, а напрежението избухна ден след като млад мъж бе арестуван за нападение над непълнолетно момиче в същия район.

Сцените напомняха на филм за улични войни — ракети, фойерверки и горящ полицейски микробус. Според „Айриш Таймс“ над 500 души са се събрали пред хотела, скандирайки лозунги срещу имигрантите.

Полицията бе атакувана, а шестима протестиращи – арестувани. Един от патрулните автомобили бе подпален, докато органите на реда се опитваха да разпръснат тълпата.

Ирландският премиер Михол Мартин реагира остро:

„Няма никакво оправдание за нападения срещу полицията и разрушенията, които видяхме тази нощ.“

Инцидентът напомни на ужасяващите безредици отпреди две години, когато след намушкване на три деца антиимигрантски протести парализираха центъра на Дъблин.

Според „Шин Фейн“ арестуваният за нападението над момичето е имал заповед за депортиране още през март, което наля масло в огъня на общественото недоволство.

Макар Ирландия да няма крайнодесни депутати в парламента, антиимигрантските настроения растат стремглаво. Митинги, напрежение и недоверие към властите вече се превръщат в част от новото лице на страната, известна доскоро със своята толерантност.