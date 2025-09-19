Мъж, жена и 26-годишно момче са открити убити в зелен джип Чероки недалеч от София, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ.

ЧУДОВИЩНА ТРАГЕДИЯ: Откриха убити мъж, жена и момче в джип!

Сигналът за помощ е постъпил в 16:30 ч. Медицинският екип се е отзовал веднага, но е констатирал смъртта на тримата. 

Тримата са семейство - мъж на 53 години, съпругата му също на 53 и 26-годишният им син. Те са простреляни в слепоочията в личния им автомобил край Сливница.

Колата е открита в нива между селата Гълъбовци и Деянова воденица, предаде БНТ.

Тримата са оставили предсмъртно писмо, от което става ясно, че са стигнали до крайното решение заради тежък здравословен проблем с 26-годишното момче.

Семейството е изпратило видео до свои близки, с което ги уведомяват, че възнамеряват да сложат край на живота си. Незабавно са били предприети необходимите издирвателни действия, при които е посетен техния дом и са обиколени различни местности в и около град Сливница, уточниха от МВР.

При обхода е открит лек автомобил, в който са били телата на членовете на семейството. В превозното средство е намерено и оръжието, с което е извършено деянието. В момента се провежда оглед на място и се събират данни за изясняване на обстоятелствата, довели до този инцидент. Полицейските действия се осъществяват под надзора на прокуратурата, информира БГНЕС.

