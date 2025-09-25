59-годишната жена беше задържана по подозрение, че е отровила внучките си. Това съобщава Need To Know. Жената е обвинена, че е нахранила деца с отровна торта.

През юли двете внучки на Изабел Кардозу де Андраде й отишли на гости. Тя изпекла торта и я сервирала с чай. Скоро момичетата се почувствали зле, като се оплакали от гадене и силна коремна болка. Най-малката внучка била в критично състояние - от носа й потекла бяла течност. Тя била спешно откарана в болницата, но не могли да я спасят. Най-голямото момиче оцеляло, тъй като яло по-малко торта.

Освен това домашна котка станала жертва. Съседите намериоли животното мъртво, след като опитало тортата. Останките на котката били изпратени за изследване. Съдебните експерти открили отровно вещество, използвано при производството на пестициди в тялото на животното и в останките от пая, които засягат нервната система и причиняват мускулна слабост.

Полицията все още не е установила мотивите за действията на Изабел Кардозу де Андраде. Жената сътрудничи на разследването и предоставя всички данни на полицията в Бразилия.