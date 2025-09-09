Б ездомен мъж нападна с шило известния художник Панчо Малезанов в столичния подлез на „Плиска“.

Атаката е станала късно вечерта преди няколко дни.

Намесата на полицай го е спасила от евентуално намушкване, а самият творец е категоричен, че нападението е било без никакъв мотив.

Инцидентът се е случил след 22:00 часа, докато Панчо Малезанов разговарял с млада жена, свиреща на китара в подлеза. По думите му, тогава към тях се приближил мъж с черна брада и черна коса, който надвиснал над него.

„В ръката си държеше бургия, заточена, за да ме продупчи“, разказа в ефира на „Здравей, България“ Малезанов.

Художникът веднага позвънил на дежурния в Първо районно управление, откъдето реагирали за две минути.

Преди пристигането на патрула обаче, се е намесил друг мъж, когото Малезанов описва като „моят ангел спасител“ и „добър татко“.

„Служител на полицията дойде и ме спаси. Изведе господина извън подлеза. Явно са го арестували“, допълни художникът.

Той е категоричен, че не е имало никаква словесна или физическа провокация от негова страна преди атаката.

Въпреки че на входа на подлеза на „Плиска“ има голяма табела „Зона с 24-часово видеонаблюдение“, той е убеден, че камери реално няма.

„Аз смятам, че е само табелата. Няма камери“, заяви той

Малезанов заяви, че ще продължи да минава през подлеза, но вече ще бъде „все по-спокойно“, защото нападателят му е обещал да не го закача повече.