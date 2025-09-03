О кръжната прокуратура в Стара Загора предаде на съд двамата полицейски служители, обвинени за убийството на 47-годишен мъж в Казанлък. Това съобщиха от държавното обвинение. Спрямо 26-годишния Б.Т. и 36-годишния Д.И. е внесен обвинителен акт за това, че на 26 февруари, в съучастие като съизвършители, умишлено са умъртвили мъжа, като убийството е извършено от полицейски орган при изпълнение на службата и по особено мъчителен начин и с особена жестокост. Престъплението е квалифицирано по чл. 116, ал. 1 т. 2 и т.6, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. 2 от Наказателния кодекс, уточняват от прокуратурата.

На 26 февруари т.г. е бил подаден сигнал на тел. 112 за извършена кражба на велосипед в Казанлък. На място пристигнали полицейски служители, сред които Б.Т. и Д.И., посочват от обвинението. Те установили, че велосипедът се намира в коридора на къщата на Д.К. Пред полицаите той отрекъл да го е вземал, бил неспокоен, но не проявил агресия към тях, нито съпротива.

Въпреки това ескалирало напрежение, при което Б.Т. и Д.И. започнали да нанасят удари с юмруци и ритници по тялото на Д.К. Те продължили да го бият и след като му поставили белезници. В резултат на побоя Д.К. получил тежка гръдна и коремна травма, множество счупвания на ребра, увреждане на вътрешни органи и кръвоизлив, вследствие на което починал в болнично заведение.

Двамата обвиняеми са с взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Делото е внесено за разглеждане в Окръжния съд в Стара Загора.

Предвиденото в закона наказание за повдигнатото спрямо двамата полицаи обвинение е „лишаване от свобода“ от 15 до 20 години, „доживотен затвор“ или „доживотен затвор без замяна“, предаде БТА.

Случаят предизвика поредица от протести в Казанлък с искане за справедлив процес и срещу полицейския произвол.