Д ядо блъсна двама пешеходци в Стара Загора.

Шофьор на 74 години удари мъж и жена на кръстовището между ул. "Сава Силов" и ул. „Генерал Гурко“, съобщиха местните власти.

Инцидентът е станал вчера около 11:10 ч.

74-годишен шофьор причини инцидент с двама пешеходци, става ясно от ежедневния бюлетин на ОД МВР- Стара Загора.

Ударените пешеходци са 61-годишен мъж и 55-годишна жена.

Двамата са откарани за медицинска помощ в ЦСМП – Стара Загора, като жената е изпратена за лечение в болницата в града. Няма опасност за живота й.

Водачът е тестван за употреба на алкохол с техническо средство, при което е отчетен нулев резултат.

Източник: БНР