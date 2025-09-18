Д ив екшън се разигра при нощна операция на горските служби в района на село Безводица.

Въоръжен бракониер се опита да избяга от проверка, като два пъти удари служебния автомобил на инспекторите.

Операцията започна вечерта на 18 септември около 21:50 часа, когато смесен екип от служители на Регионална дирекция по горите – Варна, представител на Териториалното поделение на ДЛС–Балчик и експерт от "Бул Хънтинг" забелязват подозрителен джип, движещ се в горската зона край Безводица.

Екипът подава звуков и светлинен сигнал, както и стоп-палка, за да спре автомобила за проверка. Вместо да се подчини, водачът блъска служебния автомобил на горските и прави опит да избяга.

Започва преследване, при което нарушителят два пъти удря автомобила на горските инспектори. Едва при третия опит служителите успяват да го спрат и да извършат проверка.

В автомобила е установено, че водачът е Славчо Димитров Вичев от град Добрич. До него е намерена ловна пушка модел ИЖ–58, заредена с два патрона за едър дивеч, както и чанта с допълнителни боеприпаси. Проверка показва, че лицето не притежава писмено разрешително за лов.

В проверката участват Косьо Даскалов, Тодор Банчев, Здравко Далеков, Николай Георгиев, Емил Енев и инж. Димитър Тодоров.

Съставен е констативен протокол и два акта по Закона за лова и опазване на дивеча. Нарушителят е задържан за срок от 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

