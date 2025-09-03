Н апрежение е възникнало снощи между турски и гръцки рибари.
Конфликтът е избухнал между островите Тасос и Самотраки в северната част на Егейско море, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ.
Гръцките рибари твърдят, че техни турски колеги навлизат в гръцки териториални води, където извършват незаконен риболов.
Според видеоматериали, качени в социалните мрежи, турски риболовни кораби са достигнали на едва 4-6 морски мили от бреговете на Самотраки.
Напрежението се е увеличило снощи около 22 ч., когато гръцки рибари са се отправили към зоната, за да поискат от турците да я напуснат. Тонът между двете групи се е повишил и турските рибари дори са произвели изстрели във въздуха.
