19-годишната Кристин Иванова от Бяла Слатина била на купон в Банско, не е ясно къде е пътувала в Бобов дол с двете си приятелки.

19-годишната студентка Кристин Иванова от Бяла Слатина, която загина в жестока катастрофа край Бобов дол е била на купон за 8 декември в Банско. Това става ясно от последното й стори в личния й инстаграм профил, показа проверка на „Телеграф“

Часове по-късно след партите на 8 декември, Кристин загива трагично около 21:40 часа на 9 декември близо до бензиностанция край Бобов дол.

Последната снимка на Кристин Иванова направена на 8 декември в Банско.

Младата жена е студентка по психология в ЮЗУ "Неофит Рилски"-Благоевград. Преди това е била възпитаничка на Професионална агротехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ в Бяла Слатина. Майка ѝ работи като учителка, а баща ѝ е пожарникар. Има по-голяма сестра.

Към момента не е известно какво е правило момичето в Бобов дол. Тя е пътувала с автомобил „Фолксваген“, управляван от нейна 21-годишна приятелка. Колата е собственост на другото пострадало момиче – на 25 години. По първоначални данни автомобилът се е движил с много висока скорост, напуснал е платното за движение и се е преобърнал в дере. Шофьорката е най-леко пострадала. Лекарите се борят за живота на 25-годишната собственичка на колата.