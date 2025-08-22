А генти на ФБР претърсват дома в щата Мериленд на Джон Болтън, бивш съветник по националната сигурност на президента Доналд Тръмп, съобщи служител на ФБР, цитиран от "Ню Йорк Таймс", предаде БГНЕС.

Попитан за видимото присъствие на ФБР в дома на Болтън, говорител на бюрото каза, че агентите „провеждат съдебно санкционирана дейност в района.“

Разследването срещу Болтън има за цел да установи дали той незаконно е споделял или е притежавал класифицирана информация, посочиха двама души, запознати със случая, но пожелали анонимност, за да опишат същността на разследването.

Подобни обвинения от страна на администрацията на Тръмп преди години, свързани с книгата на Болтън за времето му в Белия дом, не получиха подкрепа нито от криминалните разследващи, нито от съдилищата. Адвокатът на Болтън не отговаря на съобщения с искане за коментар, добавя "Ню Йорк Таймс".

