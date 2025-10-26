П овече от 80 души са били отведени в полицейски управления в Москва за разпит след уличен бой с участието на мигранти. Всички чужденци, замесени в боя, ще бъдат депортирани, съобщи руското вътрешно министерство, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Руски медии публикуваха видеоклипове, на които се вижда как хора се бият на улицата с бухалки и лопати и чупят прозорци на паркирани автомобили в близост до московския жилищен комплекс "Прокшино".

Руското вътрешно министерство съобщи, че полицията е арестувала 19 души за хулиганство, добавяйки, че мигрантите, които имат руско гражданство, може да го загубят. Останалите замесени в боя чужденци ще бъдат депортирани. "Тези чуждестранни граждани, които не са в затвора, ще бъдат депортирани и ще им бъде забранено повторно влизане в Русия", заяви говорител на ведомството.

Миграцията, особено от бившите съветски републики в Централна Азия и Кавказ, се превърна в основен вътрешнополитически въпрос в Русия, отбелязва Ройтерс.

Процесът по приемане на мигранти бе ограничен след смъртоносно нападение в московска концертна зала през 2024 г., което според руските власти е извършено от таджики. Около 6,3 милиона мигранти са пристигнали в Русия през 2024 г., като по данни на властите близо 50% от тях са дошли от Таджикистан и Киргизстан.

Руската икономика разчита на евтина работна ръка от тези страни, особено в строителството. В същото време обаче руски граждани реагират негативно, посочвайки, че се наблюдава голям приток на хора с малко познания за руските обичаи и култура.

Русия се сблъсква с остър недостиг на работна ръка в множество сектори от началото на войната в Украйна, тъй като стотици хиляди хора се вляха в редиците на армията, отбелязва още Ройтерс.