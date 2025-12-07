П ри специализирана полицейска операция в Бобов дол са иззети близо 8 килограма марихуана.

Униформените действали по сигнал, че в къща в село Паничарево и в паркиран в имота лек автомобил се съхранява лека дрога.

В лек автомобил с прекратена регистрация са открити 3 чувала със суха зелена маса.

В жилището са намерени везни и два прозрачни спейсбека с марихуана.

Последвала проверка и на друго жилище в селото, за което имало сигнал, че се съхраняват наркотици. В две от стаите бил открит плик, както и два буркана от по 700 мл, които били пълни със суха зелена листна маса, която при направения полеви наркотест реагирала положително за марихуана. Общо иззетото количество наркотици е 8 килограма, съобщават от пресцентъра на полицията.

Дрогата е предоставяна от 29-годишен от Перник. Мъжът бил установен в село Шатрово, община Бобов дол, и е задържан.

Източник: NOVA