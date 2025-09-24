И стинска трагедия се разигра в морето. При комшиите почина човек на борда на пиратска яхта за развлечение, а екипажът не се помръднал да помогне, свидетелства дъщерята на жертвата. На всичкото отгоре купонът на яхтата продължил с пълна сила, след като е имало смърт на нея - само за метнали кърпа върху лицето на мъртвеца.

Питър Колвил е бил на семейна почивка в Алания, когато е бил забелязан с лице надолу и в безсъзнание в океана, след като е отишъл да плува.

Човекът, който почина на пиратски кораб, докато беше на почивка в Турция със семейството си, беше покрит с кърпа, преди персоналът да продължи с парти с пяна, пише The Mirror.

Починалият пасажер бил с 10 членове на семейството си, включително децата и внуците си - на борда на Legend Big Kral - яхта за забавления, танци с диджеи, гмуркане с шнорхел и парти с пяна, заедно с приблизително 600 други гости.

При втората спирка на яхтата, за плуване край плажа Клеопатра, Питър изчезва. Мигове по-късно плувци го намират в безсъзнание във водата, измъкват го на палубата и започват да го реанимират.

Дъщеря му, 27-годишната Накита Колвил, която е била свидетел на трагедията, твърди, че персоналът на борда „просто е стоял там и е гледал“.

Тя твърди, че барманът го е обявил за мъртъв, преди персоналът да покрие тялото и лицето му с кърпа.

Бреговата охрана пристигнала и Питър бил откаран в болница, където било потвърдено, че е починал. И докато семейството - включително двама от внуците му - било свалено от кораба, купонът продължил, като екипажът организирал парти с пяна за останалите травмирани пътници, твърди Накита.

Алания купона пиратска купон почина гмуркане кърпа яхта Турция мъж