И стинска трагедия се разигра в морето. При комшиите почина човек на борда на пиратска яхта за развлечение, а екипажът не се помръднал да помогне, свидетелства дъщерята на жертвата. На всичкото отгоре купонът на яхтата продължил с пълна сила, след като е имало смърт на нея - само за метнали кърпа върху лицето на мъртвеца.

Питър Колвил е бил на семейна почивка в Алания, когато е бил забелязан с лице надолу и в безсъзнание в океана, след като е отишъл да плува.

Dad 'covered with towel' after dying on Turkey holiday boat then party went on https://t.co/fm4qOZOdNz pic.twitter.com/AaFy73gB6c — The Mirror (@DailyMirror) September 24, 2025

Човекът, който почина на пиратски кораб, докато беше на почивка в Турция със семейството си, беше покрит с кърпа, преди персоналът да продължи с парти с пяна, пише The Mirror.

Починалият пасажер бил с 10 членове на семейството си, включително децата и внуците си - на борда на Legend Big Kral - яхта за забавления, танци с диджеи, гмуркане с шнорхел и парти с пяна, заедно с приблизително 600 други гости.

При втората спирка на яхтата, за плуване край плажа Клеопатра, Питър изчезва. Мигове по-късно плувци го намират в безсъзнание във водата, измъкват го на палубата и започват да го реанимират.

British father, 60, dies on holiday pirate ship trip in Turkey 'before staff cover him with towel and apologise to other passengers that the foam party would be delayed' https://t.co/P2zg5wuCsa — Daily Mail (@DailyMail) September 24, 2025

Дъщеря му, 27-годишната Накита Колвил, която е била свидетел на трагедията, твърди, че персоналът на борда „просто е стоял там и е гледал“.

Тя твърди, че барманът го е обявил за мъртъв, преди персоналът да покрие тялото и лицето му с кърпа.

Бреговата охрана пристигнала и Питър бил откаран в болница, където било потвърдено, че е починал. И докато семейството - включително двама от внуците му - било свалено от кораба, купонът продължил, като екипажът организирал парти с пяна за останалите травмирани пътници, твърди Накита.