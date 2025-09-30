Д вe тела на мъже с открити снощи в един от хамбарите на кораб, акостирал на пристанище Бургас, съобщи за БТА капитан Живко Петров, директор на "Морска администрация" – Бургас.

По думите му мъжете не са част от екипажа на плавателния съд, нито са служители на пристанището. По първоначални данни единият от тях е български гражданин, а самоличността на втория все още не е установена.

Телата са намерени вътре в хамбара, който не е обработван и дори не е било започнало разтоварване. Корабът е пристигнал от Перу с товар - меден концентрат. Атмосферата в хамбара не позволява дишане, тъй като медният концентрат се окислява и изтегля кислорода от въздуха. Въпросът е какво са правили тези двама мъже там, заяви капитан Петров. Вероятно става дума за нелегално проникване на борда, посочи той.

Не е инцидент по време на корабоплаване, не е и работен инцидент. Има нещо друго, предполагам криминално – не искам да спекулирам, но изглежда са търсили нещо вътре, допълни директорът на "Морска администрация" – Бургас.

Към този момент няма официална информация от прокуратурата в крайморския град.

Източник: БТА