Б рутално самоубийство стана пред очите на хората.
Психично болен мъж разби с глава вратата на автошкола във Враца и се самоуби пред ошашавените курсисти.
Самоубиецът спрял с лекия си автомобил „Фолксваген Пасат“ със софийска регистрация пред офиса на школата в Коплекса, пише Bulnews.
Той слязъл от колата и буквално нахлул в офиса, затворил вратата, ударил се в нея и се свлякал на земята. След това взел едно от парчетата стъкла и си прерязал гърлото.
Целият ужас се разразил пред пълния офис с курсисти, които започнали да пищят.
По неофициална информация в колата с мъжа е пътувало и неговото дете, а жена му работи в близкия магазин.
В момента на мястото има четири екипа на полицията, криминалистична лаборатория и линейка.
Трупът на мъжа все още е вътре, на земята, облян в кръв.
Събрали са се много хора, разбрали за зловещия инцидент.
Районът е в момента е отцепен.