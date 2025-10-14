Б рутално самоубийство стана пред очите на хората.

Психично болен мъж разби с глава вратата на автошкола във Враца и се самоуби пред ошашавените курсисти.

Самоубиецът спрял с лекия си автомобил „Фолксваген Пасат“ със софийска регистрация пред офиса на школата в Коплекса, пише Bulnews.

Той слязъл от колата и буквално нахлул в офиса, затворил вратата, ударил се в нея и се свлякал на земята. След това взел едно от парчетата стъкла и си прерязал гърлото.

Целият ужас се разразил пред пълния офис с курсисти, които започнали да пищят.

По неофициална информация в колата с мъжа е пътувало и неговото дете, а жена му работи в близкия магазин.

В момента на мястото има четири екипа на полицията, криминалистична лаборатория и линейка.

Трупът на мъжа все още е вътре, на земята, облян в кръв.

Събрали са се много хора, разбрали за зловещия инцидент.

Районът е в момента е отцепен.