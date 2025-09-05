9-годишно дете с тротинетка се е ударило в лек автомобил в разградското село Мортагоново, съобщи БГНЕС.
Инцидентът е станал в 22:50 часа в четвъртък, когато лек автомобил „БМВ", шофиран от 19-годишен водач, навлиза в кръстовище и отнема предимството на индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от малолетното момче.
Тротинетката се удря в предната дясна част на колата и детето пада на земята. То е настанено в болницата в Разград с фрактура на левия крак и мозъчно сътресение.
Пробите на шофьора на автомобила за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.