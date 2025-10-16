О ДМВР- Шумен издирва Магдалина Данчева Ангелова на 15 години от Шумен. Момичето е в неизвестност от вчера. Последно е била забелязана в района на МБАЛ- Шумен в ранните сутрешни часове. Само преди два дни полицията пусна за издирване друго 15-годишно момиче от Добрич, което за щастие бе открито невредимо.

Магдалина е висока около 180 см., с дълга до раменете, кестенява коса, с кафяви очи и продълговато лице. Няма точно описание на дрехите, с които е била облечена, когато е напуснала жилището си в Шумен.

Молим всички, които имат информация за местонахождението ѝ да подадат сигнал на телефон 112, на 054 800-588 или в близкото полицейско управление.