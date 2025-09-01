Л елки-пияндурки подлудиха ченге на морето и се изгавриха с него.

Две наквасени до козирката туристки в Слънчев бряг започнали да обиждат униформените, като ги наричали нарекли ги "пед*расти"

Идващи уж от културни страни, швейцарка и израелка се отдали на луд купон с наздравици и викове. Партито им обаче продължило и след 23 часа, което пък започнало да дразни почиващите в комплекса.

Около 1 часа след полунощ съседка подала сигнал на тел. 112, че около басейна двете жени вдигат прекалено силен шум и нарушават спокойствието на почиващите. На място веднага е бил изпратен екип на РУ-Несебър.

Туристките - на 57 г. от Швейцария, собственик на апартамент, и нейна дружка на 61 г. от Израел се събрали около басейна да си пийнат по един коктейл. Алкохолът обаче им се усладил, а сладката раздумка се превърнала в крещене, пише Флагман.бг.

При вида на униформените жените станали агресивни. Не били съгласни с разпоредбите и не пожелали да чуят предупрежденията на полицаите. В знак на протест едната жена, видимо вече доста почерпена, скочила в басейна и категорично отказала да се подчини и да бъде отведена в ареста на районното.

Поведението им станало още по-абсурдно. Започнали да показват средни пръсти на униформените, дори ги нарекли "пед*расти".

Целият екшън обаче бързо приключил и двете пияни жени били задържани и отведени в РУ-Несебър.