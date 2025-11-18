М ъж на 33-годишна възраст от разградското село Мортагоново е задържан за извършен от него опит за убийство, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Около 02:40 часа на 15 ноември на тел.112 е получен сигнал, че близо до село Ушинци по пътното платно се придвижва мъж и прави опити за спиране на преминаващи автомобили. Пристигналият на място полицейски екип установил 68-годишен мъж от село Радинград с прободни рани в областта на корема, гърдите и дясната предмишница.

При проведената беседа пострадалият успял да обясни, че около 01:30 часа същата нощ е извършвал таксиметрова услуга към Мортагоново и бил намушкан от клиента с нож.

Пострадалият е транспортиран в болницата в Разград, където е настанен в интензивното отделение с временна опасност за живота.

Извършителят е открит по-късно. Той е криминално непроявен, който се оказал с порезни рани в областта на китките на ръцете. След като му е оказана неотложна медицинска помощ и след освидетелстване от съдебен лекар, е задържан в сградата на Районното управление в Разград.

Причината за инцидента с таксиметровия шофьор са неуредени финансови отношения.

Източник: БТА