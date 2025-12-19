29-годишен мъж е задържан по подозрение за разпространение на порнографско съдържание с участието на малолетни деца. От адреса в София, на който е регистриран обвиняемият, е засечен IP адрес, който се e използвал за споделяне на въпросните материали. Това съобщи пред медии Ивайло Величков, началник на столичното Трето районно управление, предава NOVA.

Обектът на местожителство е претърсен и са иззети редица вещи - лаптопи и носители на порнографските материали.

Операцията е проведена съвместно между Столичната полиция и дирекция "Киберпрестъпност". Видеата са сваляни от чуждестранни сайтове и са споделяни с торент клиенти. Все още няма информация дали деца от български произход са участвали във видеата.

По случая вече тече разследване и е образувано досъдебно производство. Обвиняемият е задържан за 24 часа и предстои случаят да бъде докладван на Районна прокуратура.