З ъболекарка в Казанлък е била нападната от пациент пред кабинета си, съобщиха от полицията.

На 18 септември около 13:24 ч. в Районното управление в Казанлък е постъпил сигнал от зъболекарка, която съобщила, че е била ударена от свой клиент пред кабинета си в града, съобщи Dariknews.

На място е извършена проверка, а пострадалата е прегледана и освободена, тъй като не е получила наранявания.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследващите работят за установяване на всички факти и обстоятелства около инцидента.