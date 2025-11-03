56-годишен мъж е задържан и обвинен за жестоко нападение и побой на жена в София заради спор на пътя, алармираха от прокуратурата, предава Dariknews.

Инцидентът е станал на 31 октомври, около 14:30 ч., след лек пътен инцидент между двамата на столичния бул. „България“.

Вместо да изчака полицията, мъжът проявил агресия, нападнал жената, ударил й шамар, а тя паднала на земята. Вследствие на удара и падането тя е получила фрактура на черепа.

От прокуратурата уточняват, че нападението е извършено на публично място и по хулигански подбуди, „с демонстративно неуважение към обществения ред и човешкото достойнство“.

Софийската районна прокуратура е повдигнала обвинение на мъжа за причиняване на средна телесна повреда, за което законът предвижда до 10 години затвор. Той е задържан за 72 часа, а днес прокуратурата ще поиска от съда постоянен арест.