С офийски градски съд върна делото на прокуратурата заради нарушени права на обвиняемите Кристиан Илиев и Боян Табаков, научи "Телеграф". Прокуратурата е нарушила правата им, като не им е дала възможност да дадат обяснения в досъдебната фаза на разследването.

Защитникът на двамата подсъдими адв. Любомир Таков обърна внимание на съда, че прокурорите по делото - бившите полицаи Банков и Георгиев са бивши подчинени на убития Любомир Иванов, по времето, по което той е бил началник в СДВР.

Юристът не поиска отвода на прокурорите, но изтъкна, че разследването е трябвало са бъде проведено от Следствието, а не от МВР, част от ръководния състав на което е бил Любомир Иванов.

От защитата като друг основен порок посочени и неуважените молби за разпит от десетки свидетели, чиито показания според Таков могат както да стеснят, така и да увеличат кръга на лицата, които са замесени в убийството на бившия полицай.

Определението не е окончателно и може да бъде протестирано пред Софийския апелативен съд.

Двамата подсъдими да на свобода от почти две години, а ход на делото бе даден едва днес, след като 9 съдебни състава се отведоха от разглеждане на случая.

